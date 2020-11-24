Заключительный, пятый этап Кубка России по фигурному катанию будет проходить без зрителей.

Соревнования состоятся в Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» в период с 5 по 8 декабря. Как сообщается на официальном сайте ФФККР, болельщики не будут допущены на трибуны.

Предыдущие этапы Кубка России проходили со зрителями, исключением стал турнир в Сочи.

Этап Кубка России в Москве станет заключительным стартом перед чемпионатом России, который будет проходить в конце декабря и станет отборочным на чемпионаты Европы и мира. При этом еще не известно, сможет ли ISU провести главные международные турниры сезона.

Для того, чтобы принять участие в чемпионате России, спортсменам необходимо выступить на двух этапах национального Кубка. Однако в ФФККР сообщили, что правила допуска могут быть изменены.