Аналитик Адмир liZzard Салканович поделился своими идеями о новом виде жалоб в Dota 2, по которой система будет добавлять в отдельный список поиска матчей людей, которые играют на Techies.

Опция для репорта: Techies. Добавляет пользователя в отдельную очередь с другими пикерами Techies + они должны сыграть на этом же герое. Никакого низкого приоритета, просто одна игра, чтоб почувствовать страдания.

Ранее профессиональный киберспортимен 28-летний Питер ppd Дагер возмутился в своём твиттере на тему героя в Dota 2. Дагер попросил у разработчиков игры удалить Techies из рейтингового матчмейкинга.

С проблемой пиков Techies столкнулся стример Тимур TpaBoMaH Хафизов. Он поделился своими мыслями о банах собственного аккаунта в Dota 2. Хафизов считает, что получает необоснованные репорты от игроков из-за того, что он пикает Techies, поэтому придётся на неделю отказаться от выбора этого героя на основном аккаунте.