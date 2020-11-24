Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от Стефаноса Циципаса на Итоговом турнире АТР в Лондоне. Теннисист проиграл две встречи на групповом этапе и не вышел в полуфинал.

«Надо подзатыльник дать ему за это. Он сам знает, что отпустил. У него есть богатый арсенал, физика хорошая, на ногах легкий. Он понимает, о чем я говорю. Он играет-играет — затмение. Мы с ним скоро в баню пойдем, я ему всё скажу», — заявил Сафин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Экс-спортсмен подчеркнул, что постоянно общается с Рублевым и дает ему советы. По мнению Сафина, Андрею необходимо научиться выдерживать стрессовые ситуации.

Напомним, в сезоне-2020 Рублев завоевал пять трофеев (два на турнирах АТР 250 и три — АТР 500), дебютировал в топ-10 рейтинга и завершил год на восьмом месте.