Российский футбольный союз (РФС) отстранил от работы двух арбитров, которые подозреваются в организации договорных матчей.

«В отношении судей Максима Матюнина и Алексея Качанова и их бригад проводится служебная проверка, на время которой они отстранены от назначений на игры», — гласит заявление службы коммуникаций РФС.

Ранее стало известно, что следственный департамент МВД России проводит проверку в отношении арбитров. Предполагается, что судьи, владея информацией об исходе матчей, могли зарабатывать на ставках. В схеме мог быть замешан исполнительный директор «Чайки» Олег Баян, которого ранее на два года отстранили от футбольной деятельности за участие в тотализаторе.

Уточняется, что на данный момент Матюнин и Качанов проходят в качестве свидетелей.