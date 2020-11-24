Продюсер телевизионного шоу «Ледниковый период» Илья Авербух поделился мнением о том, как олимпийская чемпионка Алина Загитова отнеслась к критике своей работы в роли ведущей.

Авербух считает, что спортсменка переживала по поводу негативных отзывов, но вижу никогда не показывала.

«Она большая умница, большая молодец. Я всегда ее поддерживаю и делаю все возможное, чтобы она чувствовала себя защищенной», — сказал Авербух в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

По его мнению, проект во многом рассчитан для фигуристов, чтобы они могли сделать шаг в новую жизни. Авербух добавил, что есть созидательные мнения, к которым можно прислушиваться. Он уверен, что бесконечно восхвалять проект никто не должен, но и самоутверждаться за счет других тоже не стоит.

«Мне кажется, Алина показала характер, и так же, в общем, происходит ее становление, как и становление участников. И в этом магия проекта – от эпизода к эпизоду мы видим рост, и это тоже нельзя не заметить», — сказала Загитова.