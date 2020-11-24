Известный блогер Василий Уткин поделился ожиданиями от выездного матча «Зенита» с «Лацио» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Игра состоится в Риме сегодня, 24 ноября, в 23:00 мск, прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Уткин признался, что не питает иллюзий насчет результата и рассчитывает увидеть, готов ли «Зенит» дать последний бой. Он подчеркнул, что в команде много опытных игроков, так как костяк сложился не за один сезон.

По мнению Уткина, в своем нынешнем положении «Зенит» может либо смириться с ситуацией, либо продемонстрировать выраженное стремление к победе, так как шансы ещё есть.

«Соответственно, я хочу увидеть и игровую модель, также направленную на победу. Впрочем, может быть, комплект опытных игроков и не является настоящей бандой. Тогда мы потеряем время совсем впустую. В общем, сегодняшняя игра мне во многом покажет, чем является «Зенит» на самом деле», — написал Уткин у себя в телеграм-канале.

Напомним, «Зенит» занимает последнее место в своей группе, набрав 1 очко в трех турах. Команда Сергея Семака проиграла «Боруссии» и «Брюгге», а также сыграла вничью с «Лацио». В сегодняшнем матче «Зениту» не помогут Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Данил Круговой и Вендел.