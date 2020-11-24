В среду, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоятся три матча.

Две игры стартуют в 17:00 по московскому времени. В Магнитогорске «Металлург» будет принимать казанский «Ак Барс», а «Салават Юлаев» в Уфе сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Рижское «Динамо» на своей арене примет новосибирскую «Сибирь», встреча начнется в 20:30 мск.

На данный момент «Металлург» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, которую возглавляет «Ак Барс». Между командами девять очков разницы — у «Магнитки» 35, у казанского клуба — 44.

«Салават» с 38 очками идет пятым на Востоке, «Нефтехимик» (18) — 11-м. «Сибирь» (26) — седьмая, а рижское «Динамо» (12) — последнее на Западе.