В рамках групповой стадии онлайн-турнира EPIC Lague Season 2 второго дивизиона между собой встретятся два СНГ-коллектива Gambit Esports и Live to Win. Встреча произойдёт в 21-00 по московскому времени.

Gambit Esports vs Live To Win

В рамках EPIC League Season 2 Gambit Esports сыграли только два матча, но в обоих одержали победу. Сперва клуб встретился с Winstrike, где в равной борьбе вышел победителем со счётом 2-1, а спустя пять дней встретились с Ninjas in Pyjamas и выиграли европейский коллектив с аналогичным результатом.

До этого киберспортивная команда выступала в закрытых квалификациях к EPIC League и заняла 6-7 место, уступив mudgolems и Spider Pigzs в верхней и нижней сетки.

Live to Win уже успели сыграть в рамках EPIC League Season 2 второго дивизиона три встречи и дважды выиграли. Российский микс обыграл Winstrike со счётом 2-1, затем проиграл Yellow Submarine с сухим счётом. Вчера коллектив встретился с Spider Pigzs и обыграл его со счётом 2-1.

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