Серебряный призер Олимпийских игр-2002 Илья Авербух рассказал о своем отношении к тренеру Этери Тутберидзе.

Наибольших успехов Авербух добился в паре с Ириной Лобачевой, однако до этого пробовал кататься с Тутберидзе.

«Мы действительно какое-то время катались в надежде, что я вырасту, но надежда не оправдалась», — сказал Авербух в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Он добавил, что поддерживает Тутберидзе, потому что она идет к результату упорным трудом. Авербух подчеркнул, что после завершения карьеры пробивался сам, без чьей-либо помощи, а Тутберидзе проделала аналогичный путь на тренерской стезе.

«Я знаком, я вижу, насколько это великий труженик именно за счет целеустремленности. Я вижу в этом родство души. Она так же вовлечена, и так же я чувствую такую же незащищенность в социальных сетях – она не любит это все, и я», — сказал Авербух.

Он подчеркнул, что испытывает огромное уважение к Тутберидзе, потому что она сотворила революцию в своем направлении и вывела женское одиночное катание на новый уровень не только в России, но и в мире.