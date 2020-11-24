Перекупщики британской группы CrepChiefNotify приобрели порядка 3 500 консолей нового поколения PlayStation 5 во время старта продаж. Информацию об этом опубликовал портал Business Insider.

Организация состоит из группы специалистов, предоставляющих услуги для перекупщиков для покупки популярных и дефицитных товаров. Сам сервис работает по принципу подписки и за один месяц необходимо платить примерно 3 000 рублей. Также есть формат покупки навсегда и стоит эта услуга ориентировочно 40 000 рублей.

Одна часть перекупщиков работает, используя специализированные программы, позволяющие быстрее покупать дефицитный товар, вплоть до нескольких секунд, с момента выкладывания в интернет-магазин. Данные программы также помогают обходить некоторые ограничения в магазинах. Другая часть работает вручную классическими методами.