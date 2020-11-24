Английские «Ливерпуль» и «Эвертон» думают о покупке нигерийского полузащитника испанского «Вильярреала» Самуэля Чуквезе.

Об этом сообщает La Razon. По информации источника, в контракте Чуквезе с «желтой субмариной» прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро.

Отметим,21-летний вингер перешел в «Вильярреал» из нигерийской футбольной академии Diamond в 2017 году за полмиллиона евро. В нынешнем сезоне Чуквезе отыграл за испанский клуб 11 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что португальский защитник греческого «Олимпиакоса» Рубен Семеду может стать футболистом английского «Ливерпуля». Мерсисайдцы попробуют подписать 26-летнего португальца уже зимой. Отмечается, в данный момент англичане испытывают проблемы с центром защиты из-за травм Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, которые выбыли на длительный срок.