Российская фигуристка Алина Загитова выступит на открытии ГУМ-катка в Москве.

Как сообщает ТАСС, которое цитирует пресс-службу организаторов ГУМ-катка, 28 ноября на торжественном открытии Алина Загитова представит отрывок мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Отмечается, что каток будет работать до 1 марта, а помимо Загитовой на открытии выступят фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, которые представят фрагмент из мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Также сообщается, что на катке буду выдавать одноразовые маски и перчатки, а площадь ГУМ-Катка позволяет сохранять социальную дистанцию. Кроме того, предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, так как установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.

В нынешнем сезоне сокращено количество ежедневных сеансов, их будет всего семь — с 10:00 до 23:00.