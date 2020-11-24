Баскетбольный «Зенит» идет чемпионским графиком — лишь два поражения за 13 матчей с начала сезона. Столько же поражений только у «Автодора», но матчей у саратовцев куда меньше — всего шесть. Неужели сине-бело-голубые мчатся к чемпионству и плей-офф Евролиги?

Далеко идущие выводы делать не стоит. Начнем с Единой лиги ВТБ — там команда Хавьера Паскуаля идет на первом месте, победив в шести играх из шести. Результат потрясающий, раньше такого «Зениту» и не снилось, но петербуржцы не обыграли ни одного реального конкурента. Да, победа в первом туре над «Химками», но сейчас понятно, что подмосковная команда не в форме и не факт, что сможет вернуться к нужным кондициям: все-так пять поражений в восьми играх — это не нормально. Дальше «Зенит» обыграл «Зелену Гуру» (дважды), «Калев», «Цмоки-Минск» и «Астану». Никто из этих команд в данный момент даже не идет в зоне плей-офф, так о каких чемпионских амбициях можно говорить прямо сейчас?

Что мы видим в Евролиге? «Зенит» не плетется в хвосте как в прошлом сезоне и как «Химки» сейчас, а играет на равных с лучшими командами турнира — «Барселоной», «Анадолу», да даже с «Олимпиакосом» петербуржцы имели шансы победить, если бы не провалили вторую четверть. В Евролиге «Зенит» никому не пускает пыль в глаза (сам того не желая), а действительно занимает свое место.

Сейчас петербуржцы показывают стабильную игру, а ситуация с коронавирусом даже сыграла им на руку — у баскетболистов не было симптомов, и они отдохнули, пока лечились. Но нужно помнить, что все главные матчи впереди, а без травм у «Зенита» не проходил еще ни один сезон. Да, сейчас игроки в команде Паскуаля взаимозаменяемы и при вылете одного тренер выйдет из положения, но если лазарет заполнится, испанцу придется находить внутренние резервы, которые не факт, что есть.