Киберспортивная организация Forward Gaming возможно вернётся в индустрию с составом по Dota 2. Представители компании обновили описание в твиттере, написав Comming Soon.

Организация была в мире киберспорта на протяжении года, однако закрылась из-за финансовых проблем. Директор Forward Gaming Давид Даштоян объяснил, что не может выплачивать игрокам зарплату и поэтому закрывает состав по Dota 2. В то время коллектив Йохана piledile Острема прошёл на главный турнир года The International. На самом чемпионате ростер «взяли под крыло» Newbee.

Среди выступавших за организацию находится Роман Resolut1on Фоминок. Возможно, вокруг него будет строиться новый ростер. 24-летний украинский игрок на момент написания материала является свободным агентом, а последней его командой была Virtus.pro.

Кроме Resolut1on за коллектив играл Саахил UNiVeRsE Арора, Явар YawaR Хассан и Квин Quinn Каллахан.