Bellator отстранил Харитонова на три месяца по состоянию здоровья

Российский боец Bellator в тяжелом весе Сергей Харитонов отстранен от боев в промоушене минимум на три месяца по состоянию здоровья.

«Организация Bellator дисквалифицировала меня из-за проблем со здоровьем минимум на три месяца», — сказал Харитонов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, инцидент с дракой Сергея Харитонова и Адама Яндиева произошел в Москве 13 ноября. На турнире ММА в «Лужниках» Адам Яндиев напал на Сергея Харитонова и нанес ему несколько ударов. У Харитонова диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, его отправили в больницу.