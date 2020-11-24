Bellator отстранил Харитонова на три месяца по состоянию здоровья

Российский боец Bellator в тяжелом весе Сергей Харитонов отстранен от боев в промоушене минимум на три месяца по состоянию здоровья.
«Организация Bellator дисквалифицировала меня из-за проблем со здоровьем минимум на три месяца», — сказал Харитонов, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, инцидент с дракой Сергея Харитонова и Адама Яндиева произошел в Москве 13 ноября. На турнире ММА в «Лужниках» Адам Яндиев напал на Сергея Харитонова и нанес ему несколько ударов. У Харитонова диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, его отправили в больницу.
Сегодня, 24 ноября, в интернете появилась видеозапись с примерением российских бойцов смешанных единоборств Сергея Харитонова и Адама Яндиева. Харитонов на специальной пресс-конференции сообщил, что он и Яндиев отказались от претензий друг к другу.
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