Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча против «Лацио».

По словам Петржелы, как болельщик он бы хотел, чтобы победил «Зенит», но тренер уверен, что этого не случится. Чех отметил, ничья – это максимум, чего может добиться «Зенит», а шансов на победу нет совсем.

«Матчи в Лиге чемпионов показали, что «Зенит» никакой. Они ужасно выступают в Европе. О выходе питерцев из группы не может быть и речи. Мало того, они и в Лигу Европы не выйдут», — сказал Петржела, слова которого приводит «Чемпионат».

Он добавил, что «Лацио», наоборот, борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов, и в игре с «Зенитом» они не должны испытать проблем.

Отметим, игра будет проходить сегодня, 24 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.