Бывший полузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов, ныне выступающий за «Сочи», может стать футболистом итальянского «Кальяри».

Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.com. По информации источника, «Кальяри» может сделать предложение российскому клубу в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 29-летний Цаллагов провел в составе «Сочи» 12 матчей в чемпионате России. Ранее он выступал за самарские «Крылья Советов», петербургский «Зенит», московское «Динамо» и казанский «Рубин».

Ранее сообщалось, что бывший центральный защитник петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай может стать футболистом каталонской «Барселоны». Об этом сообщает AS. По информации источника, сине-гранатовые изучают возможность подписания контракта с 34-летним аргентинцем. Защитник играл в составе «Зенита» с 2014 по 2016 год и стал в составе петербургского клуба чемпионом России.