Тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным назвал состав на матч с «Барысом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоится сегодня, 24 ноября, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и начнется в 19:30 мск.

Место в воротах армейцев займет Александр Самонов, запасным вратарем будет Магнус Хелльберг.

Первое звено: Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин, Данила Галенюк — Лукас Бенгтссон.

Второе звено: Андрей Кузьменко — Миро Аалтонен — Антон Бурдасов, Оскар Фантенберг — Игорь Ожиганов.

Третье звено: Максим Грошев — Йоонас Кемппайнен — Евгений Кетов, Кирилл Кирсанов — Виктор Антипин.

Четвертое звено: Владимир Ткачев — Владислав Каменев — Артем Швец-Роговой, Антон Белов, Марат Хуснутдинов.

На данный момент подопечные Валерия Брагина занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков по итогам 28 встреч. В предыдущем матче армейцы дома обыграли хабаровский «Амур».

Подопечные Андрея Скабелки идут девятыми на Востоке, имея в своем активе 25 очков после 25 матчей. В прошлой встрече казахстанцы потерпели гостевое поражение от «Салавата Юлаева».