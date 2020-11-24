Российская фигуристка Алена Савченко рассказала, будет ли она участвовать в следующих зимних Олимпийских играх.

По словам Савченко, болельщики смогут ее увидеть, даже если Олимпиада в итоге будет не в сроки.

«Все может быть!» — сказала Савченко, слова которой приводит Sport24.

Отметим, 36-летняя Алена Савченко является чемпионкой мира в паре с Бруно Массо. Кроме того, в паре с Робином Шолковы спортсменка, которая выступает за сборную Германии, два раза занимала третье место на Олимпийских играх в 2010-м и 2014 году, а также пять раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира.

В 2018 году Алена Савченко объявила о приостановке карьеры, а в 2019 году она родила дочь.

Ранее Савченко рассказала, что не исключает перехода в одиночное катание.