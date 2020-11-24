Защитник «Ференцвароша» Марсель Хайстер рассказал, как форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался меняться с ним футболками после матча группового этапа Лиги чемпионов.

По словам Хайстера, ему показалось, что Роналду был немного разозлен и выведен из себя, так как португалец просто презрительно отмахнулся, когда Хайстер спросил его об обмене футболками.

«Может, дело в том, что он не забил нам. Или, может, он разозлился из-за того, что я отобрал у него мяч, когда он пошел в обводку. Есть даже фотография, я выложил ее в инстаграм. Самый прекрасный опыт в моей жизни!» – сказал Хайстер, слова которого приводит Goal.com.

Напомним, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» выиграл у «Ференцвароша» со счетом 4:1, а Роналду отметился результативной передачей. Команды проведут второй матч сегодня, он начнется в 23:00 по московскому времени.