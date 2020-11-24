Титульный бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга перенесен на следующий год по инициативе россиянина. Причины очень невнятные.

«В совокупности были разные моменты и с визой, и с подготовкой», — говорит Петр и по сути признается, что не готов к поединку в заранее оговоренные и утвержденные сроки. Момент с визой можно понять, но что с подготовкой? Ян плохо готов и теперь придется переносить титульный поединок на несколько месяцев?

Россиянин заявляет, что они с командой решили перенести бой. Интересно, что об этом думает Стерлинг, который, возможно, находится на пике формы прямо сейчас, и не представляет, как поддерживать этот пик так долго. От ямайца точно стоит ждать громких заявлений, например, требований боя за временный пояс, и это будет вполне резонным.

Такие спонтанные решения ведут к финансовым потерям со всех сторон, не только соперника, но и UFC, поэтому крайне любопытно, как на самоуправство Яна отреагирует руководство и конкретно Дана Уайт, который, кажется, испытывает к россиянину определенную симпатию.

Но когда теперь этот поединок состоится? Никто не знает, ближайшие даты номерных турниров забиты, а такой бой не может закрывать турнир серии Fight Night. Ян и Стерлинг могли бы подраться на UFC 257, но там главным поединком уже назначена супербитва Порье — Конор, а таких титанов, пусть и не чемпионов, не потеснить никому. Для со-главного же бой Яна слишком хорош, вот и получается, что мы увидим первую защиту россиянина не раньше февраля, и то при условии, если у Даны Уайта ничего не запланировано на UFC 258.