Итальянская «Аталанта» опубликовала заявку на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

Вратари: Франческо Росси, Марко Спортьелло, Пьерлуиджи Голлини.

Защитники: Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Робин Госенс, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Кристиано Пиччини, Хоан Мохика, Ханс Хатебур, Маттео Руггери, Джорджо Скалвини.

Полузащитники: Ремо Фройлер, Мартен Де Рон, Маттео Пессина, Симоне Панада, Алексей Миранчук.

Нападающие: Сам Ламмерс, Луис Муриэль, Алехандро Гомес, Йосип Иличич, Дуван Сапата.

Отметим, матч пройдет 25 ноября в на «Энфилде» и начнется в 23:00 по московскому времени. В первой очной игре команд мерсисайдцы в гостях одержали победу со счетом 5:0.