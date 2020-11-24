Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, который должен был состояться в 2021 году, отменен из-за пандемии коронавируса.

«Учитывая развитие пандемии и ее влияние на организаторов и участников, Совет ISU решил отменить этот чемпионат», – гласит сообщение Международного союза конькобежцев.

Отмечается, что ISU все еще рассматривает вариант переноса Финала Гран-при, который должен был пройти в Пекине, в другое место или на другие даты. Решение примут в ближайшее время.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров должен был пройти с 1 по 7 марта в китайском Харбине.

Ранее Французская федерация ледовых видов спорта (FFSG) объявила об отмене чемпионата страны по фигурному катанию в связи с пандемией коронавируса.