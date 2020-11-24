Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза рассмотрит ряд обращений клубов по итогам матчей 15-го тура РПЛ.

Об этом сообщает служба коммуникаций РФС, слова которой приводит Sport24. Отмечается, «Зенит» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизоды с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 53-й минуте и неназначением 11-метрового удара в ворота «Ахмата» на 74-й минуте.

Напомним, петербургский «Зенит» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 2:2.

Ранее на заседании экспертно-судейской комиссии при президенте РФС были рассмотрены решения арбитра, принятые в матче 14-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром».