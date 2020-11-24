Загитова показала новое платье со съемок «Ледникового периода»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего Instagram фотографию со съемок нового выпуска шоу «Ледниковый период».

Спортсменка показала совместный снимок с фигуристами Тиффани Загорски и Джонатаном Гуррейро, представ на нем в новом платье.

«Очень рада, что пришли», — подписала фотографию Загитова.

Напомним, с декабря 2019 года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. Спортсменка продолжает тренировки в группе Этери Тутберидзе, выступает в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период» и учится на журналиста.