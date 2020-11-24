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  • 22:35,  24 ноября 2020
Фигурное катание
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Загитова показала новое платье со съемок «Ледникового периода»

Загитова показала новое платье со съемок &#171;Ледникового периода&#187;
Алина Загитова. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего Instagram фотографию со съемок нового выпуска шоу «Ледниковый период».

Спортсменка показала совместный снимок с фигуристами Тиффани Загорски и Джонатаном Гуррейро, представ на нем в новом платье.

«Очень рада, что пришли», — подписала фотографию Загитова.

Напомним, с декабря 2019 года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. Спортсменка продолжает тренировки в группе Этери Тутберидзе, выступает в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период» и учится на журналиста.

Ранее фигуристка показала подарки от поклонников после показательных выступлений на Гран-при России в Москве. После выступления 18-летней Загитовой болельщики закидали лед арены «Мегаспорт» плюшевыми сердцами.

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