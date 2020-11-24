Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах у руля национальной команды.

«Болельщикам я здесь тосты говорить не буду, потому что в руках ничего нет, хотя сейчас большой праздник у осетин. Всех моих земляков поздравляю с праздником. Что касается болельщиков, то с вами много мы прошли. Эта ситуация, которая сейчас есть… Не знаю, почему так больно вы воспринимаете, хотя больнее всего мне», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Матч ТВ».

По словам тренера, его задача — все исправить и к чемпионату Европы подготовить хорошую боеспособную команду. На сегодняшний день за нас это никто не делал и не сделает. Вот мы сейчас с тренерским штабом и руководством федерации этим заняты», — сказал Черчесов.

Ранее Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке после разгромного поражения от Сербии на групповом этапе Лиги наций.