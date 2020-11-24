«Лос-Анджелес Лейкерс» официально сообщил о подписании контракта с испанским центровым Марком Газолем.

Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По его информации, стороны заключили контракт на два года и 5,3 миллиона долларов. Детали сделки официально не разглашаются.

Отметим, Газоль был выбран «Лейкерс» под 48-м пиком на драфте-2007. В минувшем сезоне в составе «Торонто» испанец набирал 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Тимбервулвз» выбрал защитника Энтони Эдвардса под первым номером на драфте НБА 2020 года. В связи с пандемией коронавируса драфт проходил в режиме видеоконференции, хотя изначально церемония должна была состояться еще в июне. Привычный срок пришлось сдвинуть впервые с 1975 года.