В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над казахстанским «Барысом» со счетом 4:3.

В составе армейцев по шайбе забросили Иван Морозов с передачи Кирилла Марченко на 10-й минуте, Евгений Кетов в меньшинстве с передачи Оскара Фантенберга на 16-й минуте, Кирилл Марченко в большинстве с передачи Йоонаса Кемппайнена на 36-й минуте и Владимир Ткачев с передачи Артема Швец-Рогового на 46-й минуте встречи.

У команды из Нур-Султана отличились Виктор Сведберг в большинстве с передач Романа Старченко и Никиты Михайлиса на 17-й минуте, Якоб Лилья с передачи Линуса Виделля на 20-й минуте и сам Виделль в большинстве с передачи Даррена Дица и Кертиса Волка на 43-й минуте.

На данный момент подопечные Валерия Брагина занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков по итогам 29 встреч. Подопечные Андрея Скабелки идут десятыми на Востоке, имея в своем активе 25 очков после 26 матчей.