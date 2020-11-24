Тренерский штаб петербургского «Зенита» определился со стартовым составом на матч с «Лацио» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Место в воротах займет голкипер Михаил Кержаков, также с первых минут сыграют Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Малком, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

Игра будет проходить сегодня, 24 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Команды встретятся на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Игру будет обслуживать английская бригада судей во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. За VAR будет отвечать Крис Кавана. Резервным рефери назначен Эндрю Мэдли.