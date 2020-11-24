Петербургский «Зенит» одержал победу над новосибирским «Локомотивом» в перенесенном матче шестого тура чемпионата России.

Игра состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 (25:21, 25:21, 19:25, 25:16).

Матч проходил при пустых трибунах в связи с мерами по противодействию распространения коронавируса.

Отметим, другой домашний матч «Зенита», против «Факела» из Нового Уренгоя, который состоялся 21 ноября, проходил со зрителями, но продажа билетов на матч была остановлена. При этом успевшие купить билет на предстоящую встречу смогли присутствовать на матче.

Ранее правительство Санкт-Петербурга приняло решение ввести новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они коснулись и проведения спортивных мероприятий в городе, однако постановление не относится к профессиональным клубам.