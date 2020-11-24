Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин поделился мнением о матче с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ.

По словам Брагина, «Барыс» приехал после ряда поражений и был очень сконцентрирован, а у СКА было много необязательных индивидуальных ошибок.

Он отметил, что тренерский штаб попробовал Марченко, Морозова и Подколзина в разных ситуациях, сейчас снова объединил их, и они играют неплохо.

«Самонов сыграл хорошо. Пропущенные голы были сложными. Он действовал надежно. Наша система обороны в отдельных матчах работает здорово, но нужен постоянный навык. А к голам приводят индивидуальные ошибки», – сказал Брагин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над казахстанским «Барысом» со счетом 4:3.