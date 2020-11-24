Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин сообщил о желании стать капитаном сборной России на ATP Cup в случае проведения турнира.

По словам Сафина, он планировал ехать в Австралию, но пока непонятно, будет проводиться турнир или нет. Экс-теннисист поблагодарил Медведева и Хачанова за доверие и отметил, что в прошлом году они отлично провели время, а сам Сафин посмотрел на себя со стороны, что делал 20 лет назад.

«Как опыт это интересно. Как раз есть две недели поработать, покайфовать с ними. Этот турнир, думаю, мы можем выиграть. Сейчас все ждут новостей из Австралии, но если позовут, то я полечу», – сказал Сафин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, в 2020 году Марат Сафин дебютировал в роли капитана сборной России на первом в истории розыгрыше командного турнира ATP.