Алена Савченко может выступить на Олимпиаде, ЮЧМ отменили из-за коронавируса, СКА обыграл «Барыс». Эти и другие новости — в традиционном дайджесте Nevasport.

Харитонов помирился с Яндиевым на пресс-конференции

В интернете появилась видеозапись с примерением российских бойцов смешанных единоборств Сергея Харитонова и Адама Яндиева.

РФС отстранил двух судей, подозреваемых в договорных матчах

Российский футбольный союз отстранил арбитров Максима Матюнина и Алексея Качанова на время проведения служебной проверки.

Савченко не исключила, что примет участие в Олимпиаде

Российская фигуристка Алена Савченко рассказала, будет ли она участвовать в следующих зимних Олимпийских играх.

ЧМ по фигурному катанию среди юниоров отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, который должен был состояться в 2021 году, отменен из-за пандемии коронавируса.

СКА обыграл «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над казахстанским «Барысом» со счетом 4:3.

«Краснодар» на последних минутах упустил ничью с «Севильей» в Лиге чемпионов

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» дома потерпел поражение от испанской «Севильей» со счетом 1:2.