Алена Савченко может выступить на Олимпиаде, ЮЧМ отменили из-за коронавируса, СКА обыграл «Барыс». Эти и другие новости — в традиционном дайджесте Nevasport.
Харитонов помирился с Яндиевым на пресс-конференции
В интернете появилась видеозапись с примерением российских бойцов смешанных единоборств Сергея Харитонова и Адама Яндиева.
РФС отстранил двух судей, подозреваемых в договорных матчах
Российский футбольный союз отстранил арбитров Максима Матюнина и Алексея Качанова на время проведения служебной проверки.
Савченко не исключила, что примет участие в Олимпиаде
Российская фигуристка Алена Савченко рассказала, будет ли она участвовать в следующих зимних Олимпийских играх.
ЧМ по фигурному катанию среди юниоров отменен из-за коронавируса
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, который должен был состояться в 2021 году, отменен из-за пандемии коронавируса.
СКА обыграл «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над казахстанским «Барысом» со счетом 4:3.
«Краснодар» на последних минутах упустил ничью с «Севильей» в Лиге чемпионов
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» дома потерпел поражение от испанской «Севильей» со счетом 1:2.
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