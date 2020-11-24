North никогда не славились стабильностью в игровом плане. Об этом говорят различные эксперты и общая статистика матчей. Некоторые даже считают, что датская команда является одной из самых «рандомных» на профессиональной сцене из-за того, что в рамках одного турнира в один день могут выиграть и проиграть всухую против одной и той же команды.
Этой ночью киберспортивная организация объявила об изменениях в составе по CS:GO. Маттиас MSL Лауридсен и Филип aizy Айструп были выставлены на трансфер, а на их место придут новички Кристофер kristou Ааманд и Расмус kreaz Йоханссон, швед при этом будет проходить тестовый период.
Состав North выглядит следующим образом:
- Рене cajunb Борг
- Йонас Lekr0 Олофссон
- Никлас gade Гейд
- Кристофер kristou Ааманд
- Расмус kreaz Йоханссон (испытательный срок)
- Маттиас MSL Лауридсен (трансфер)
- Филип aizy Айструп (трансфер)
Журналист и инсайдер Гийом neL Канело поделился своими мыслями о данном трансфере в коллективе. Канело отметил, что изначально клуб представлял собой надёжный топ-2 Дании и топ-5 среди команд мирового уровня, однако сейчас уже спустились до четвёртой команды в Дании.
Думать о её истории в CS:GO ужасно, если честно. Они начинали как топ-2 Дании и топ-5 мира, а сейчас они четвертые в Дании и 25-е в мире. Кикнули Magisk и k0nfig, дали valde уйти, упустили blameF и stavn, не увидели потенциала в es3tag…
Инсайдер также заявил, что клуб не обратил внимание на сильных игроков из MAD Lions и Heroic и не смогли раскрыть полный потенциал игроков оттуда. neL резюмировал свою мысль тем, что снова стать одной из лучших команд мира будет очень тяжело.
Правильно ли поступает менеджмент команды и игроки неизвестно, но первые ответы сообщество получит уже через несколько недель, когда команда будет выступать на грядущих турнирах. Пример с MIBR показывает, что всё возможно.
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