North никогда не славились стабильностью в игровом плане. Об этом говорят различные эксперты и общая статистика матчей. Некоторые даже считают, что датская команда является одной из самых «рандомных» на профессиональной сцене из-за того, что в рамках одного турнира в один день могут выиграть и проиграть всухую против одной и той же команды.

Этой ночью киберспортивная организация объявила об изменениях в составе по CS:GO. Маттиас MSL Лауридсен и Филип aizy Айструп были выставлены на трансфер, а на их место придут новички Кристофер kristou Ааманд и Расмус kreaz Йоханссон, швед при этом будет проходить тестовый период.

Состав North выглядит следующим образом:

Рене cajunb Борг

Борг Йонас Lekr0 Олофссон

Олофссон Никлас gade Гейд

Гейд Кристофер kristou Ааманд

Ааманд Расмус kreaz Йоханссон (испытательный срок)

Йоханссон (испытательный срок) Маттиас MSL Лауридсен (трансфер)

Лауридсен (трансфер) Филип aizy Айструп (трансфер)

Журналист и инсайдер Гийом neL Канело поделился своими мыслями о данном трансфере в коллективе. Канело отметил, что изначально клуб представлял собой надёжный топ-2 Дании и топ-5 среди команд мирового уровня, однако сейчас уже спустились до четвёртой команды в Дании.

Думать о её истории в CS:GO ужасно, если честно. Они начинали как топ-2 Дании и топ-5 мира, а сейчас они четвертые в Дании и 25-е в мире. Кикнули Magisk и k0nfig, дали valde уйти, упустили blameF и stavn, не увидели потенциала в es3tag…

Инсайдер также заявил, что клуб не обратил внимание на сильных игроков из MAD Lions и Heroic и не смогли раскрыть полный потенциал игроков оттуда. neL резюмировал свою мысль тем, что снова стать одной из лучших команд мира будет очень тяжело.

Правильно ли поступает менеджмент команды и игроки неизвестно, но первые ответы сообщество получит уже через несколько недель, когда команда будет выступать на грядущих турнирах. Пример с MIBR показывает, что всё возможно.