Игрок команды Just Error Роман RAMZEs Кушнарёв поделился своими мыслями о возвращении в европейский регион, отсутствии мотивации играть на третьей позиции и своей новой команде со старыми игроками. Кушнарёв поделился данной информацией в интервью GQ.

Это не проект, просто микс. Пять человек, которые знают друг друга и хорошо общаются между собой. Пока что мы – микс, но посмотрим, как все пойдет дальше. С нового сезона будем решать какие-то организационные вопросы. Начнется нормальная борьба, и всем все станет ясно.

Киберспортмен заявил, что после текущего сезона он бы при любых раскладах хотел изменить роль на керри, даже если бы его коллектив занял первое место на главном турнире года The Internatonal.

На момент написания материала Just Error занимают последнее десятое место на EPIC League Season 2, выиграв всего одну встречу из шести против шведской команды Liquid. В матче с Natus Vincere и mudgolems игроки выиграли по одной карте.