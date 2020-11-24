Киберспортивная организация Fnatic анонсировала последнего игрока в своём составе по Dota 2. Им стал Наттхапхон Masaros Оуанпхакди, который ранее представлял интересы клуба Motivate.Trust Gaming.

Новый игрок заменит Дэрил Кох iceiceice Пэй Сяна, выступавшего за ростер до середины сентября, а после сидершего на скамейку запасных. В данный момент бывший игрок Fnatic представляет интересы североамериканского клуба Evil Geniuses.

Некоторое время Fnatic выступали с временным игроком в рамках онлайн-турнира BTS Pro Series 3 Ли Fover Санг Доном и заняли на нём последние места.

Состав Fnatic выглядит следующим образом:

Марк Raven Фаусто

Фаусто Кам Бун Moon Сенг

Сенг Наттхапхон Masaros Оуанпхакди

Оуанпхакди Ануча Jabz Джиравонг

Джиравонг Джардел DJ Джико Мампусти

На момент написания материала неизвестно, какой первый турнир будет для обновлённой команды. Также неизвестно, кто будет новым игроком третьей позиции в Motivate.Trust Gaming.