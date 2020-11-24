Киберспортивная организация Team Secret попрощалась со своим составом по CS:GO. Бывший игрок команды Гай anarkez Трахтман объявил о том, что команда больше не играет вместе из-за большого количества разных моментов, произошедших вне публики.

Мы больше не команда, много всего произошло за кулисами. С этого момента я свободный агент и хочу много работать, чтобы выйти на новый уровень, потому что CS — моя жизнь.

Team Secret в 2019 году подписали команду M1X, которая показывала отличные результаты, обыгрывая тир-2 команды и за весь этот период внутри команды произошло большое количество изменений. Последние шесть месяцев игроки выступали с постоянным стендином и не имели полноценного игрока.

На протяжении этих двух лет клубу не удалость добиться высоких результатов и самым значимым событием стало второе место на онлайн-турнире HomeSweetHome: Week 4.

Team Secret