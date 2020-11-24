Комментатор и ведущий Виталий v1lat Волочай поделился историей, связанной с хейтом в свою сторону, когда его практически избили в Казахстане. Волочай признался, что в тот момент его спасли друзья Сергей ARS-ART Ревин и Роман CaspeRRR Лепёхин.

Один раз мне в Казахстане чуть морду не набили, когда игрок одной из команд думал, что я специально комментировал так громко, сидя в соседнем зале, чтобы команда их соперников меня слышала, и я так им помогал. Меня вывели на улицу, мне реально собирались бить морду местные казахи. Было очень близко, реально было очень близко. Но помогли мне друзья, вписались.

V1lat является одним из первых киберспортивных комментаторов в СНГ-регионе. За всё время комментирования он провёл более тысячи часов в эфире и около десяти лет в киберспорте. Виталий комментировал первый The International и основал студию Maincast, располагающуюся в Киеве.

Ранее Волочай поделился своим мнением о LAN-турнирах в киберспорте во время коронавирусной пандемии. Волочай привёл в пример турниры по Rainbow Six Seige и PUBG, которые состоятся в ближайшее время.