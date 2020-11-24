В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде потерпел поражение от римского «Лацио» со счетом 1:3.

У гостей дубль оформил Чиро Иммобиле, который отличился на 3-й минуте с передачи Лукаса Лейвы и на 55-й минуте с пенальти, еще один мяч на счету Марко Пароло, отличившегося с передачи Хоакина Корреа на 22-й минуте встречи.

В составе сине-бело-голубых единственный мяч забил Артем Дзюба с передачи Ярослава Ракицкого на 25-й минуте.

После четырех матчей команда Сергея Семака располагается на последнем месте в группе Е, имея в активе одно очко. Подопечные Симоне Индзаги занимают вторую позицию с восемью баллами.

Следующий матч в групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» проведет 2 декабря в гостях против бельгийского «Брюгге». «Лацио» в этот же день на стадионе «Сигнал Идуна Парк» сыграет против «Боруссии».