Dota 2 надоела Puppey. Пора что-то менять

Dota 2 — достаточно вариативная игра, несмотря на то, что действия происходят на одной и той же карте, на одной из трёх линий. Разнообразность дисциплины объясняется огромным количеством разных героев и более 100 предметов.

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