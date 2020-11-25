Dota 2 надоела Puppey. Пора что-то менять
Dota 2 — достаточно вариативная игра, несмотря на то, что действия происходят на одной и той же карте, на одной из трёх линий. Разнообразность дисциплины объясняется огромным количеством разных героев и более 100 предметов.
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