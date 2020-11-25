Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Лацио» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Он ответил на вопрос, можно ли считать провалом то, что команда второй раз не смогла выйти из группы.

«Нет, так не считаю. Это реалии. Учитывая состояние наших лидеров, которые почти не тренировались. Дриусси и Азмун провели по одной тренировке за месяц, Малком — чуть больше. Довольно сложно было рассчитывать на успех», — сказал Семак, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, «Зенит» на выезде уступил «Лацио» со счетом 1:3, единственный гол в составе сине-бело-голубых забил нападающий Артем Дзюба.

Набрав 1 очко в четырех матчах, «Зенит» остался на последнем месте в турнирной таблице своей группы. «Лацио» с 8 баллами идет на втором место. Команда Семака уже лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.