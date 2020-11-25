Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Риме и завершилась со счетом 1:2.

«Два быстро пропущенных нами мяча помогли «Лацио» сыграть в свой любимый контратакующий футбол. У нас были серьёзные проблемы с составом из-за большого количества потерь, но ребята всё равно старались и оставили на поле все силы», — сказал Семак, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Напомним, единственный гол в составе сине-бело-голубых забил нападающий Артем Дзюба.

Набрав 1 очко в четырех матчах, «Зенит» остался на последнем месте в турнирной таблице своей группы. «Лацио» с 8 баллами идет на втором место. Команда Семака уже лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.