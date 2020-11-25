Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал самым результативным российским форвардом на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

В матче с «Лацио» Дзюба стал автором единственного гола в составе «Зенита». Мяч стал для него девятым. На втором месте идет Андрей Тихонов, на счету которого восемь голов. Замыкает тройку Алан Дзагоев, семь раз отличившийся на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, «Зенит» проиграл «Лацио» со счетом 1:3, матч проходил в Риме в рамках четвертого тура группового этапа турнира.