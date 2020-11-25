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  • 10:12,  25 ноября 2020
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Дзюба стал самым результативным российским форвардом на групповом этапе Лиги чемпионов

Дзюба стал самым результативным российским форвардом на групповом этапе Лиги чемпионов
Артем Дзюба. Фото: ФК "Зенит"

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал самым результативным российским форвардом на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

В матче с «Лацио» Дзюба стал автором единственного гола в составе «Зенита». Мяч стал для него девятым. На втором месте идет Андрей Тихонов, на счету которого восемь голов. Замыкает тройку Алан Дзагоев, семь раз отличившийся на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, «Зенит» проиграл «Лацио» со счетом 1:3, матч проходил в Риме в рамках четвертого тура группового этапа турнира.

Набрав 1 очко в четырех матчах, «Зенит» остался на последнем месте в турнирной таблице своей группы. «Лацио» с 8 баллами идет на втором место. Команда Семака уже лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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