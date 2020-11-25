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  • 10:08,  25 ноября 2020
ФК "Зенит"
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Петржела: Из-за «Зенита» надо мной опять будут смеяться друзья

Петржела: Из-за &#171;Зенита&#187; надо мной опять будут смеяться друзья
Властимил Петржела. Фото: fc-zenit.ru

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение от «Лацио» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Риме и завершилась со счетом 1:3.

Тренер признался, что не удивлен результатом «Зенита», так как перед матчем был уверен в победе «Лацио». Он подчеркнул, что итальянцам удалось без труда переиграть сине-бело-голубых.

По словам Петржелы, игра «Зенита» ему не нравится, так как он любит быстрый атакующий футбол, а петербургская команда всегда играет от обороны.

«Как болельщику, мне надоело смотреть игры команды в Лиге чемпионов. Каждый раз хочется верить, что покажут что-то достойное, но получается как всегда. Выступление «Зенита» в Европе — настоящая катастрофа. Завтра надо мной опять будут смеяться друзья, но что тут можно сделать?» — заявил Петржела, слова которого приводит «Чемпионат».

Набрав 1 очко в четырех матчах, «Зенит» остался на последнем месте в турнирной таблице своей группы. «Лацио» с 8 баллами идет на втором место. Команда Семака уже лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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