Петржела: Из-за «Зенита» надо мной опять будут смеяться друзья

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение от «Лацио» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Риме и завершилась со счетом 1:3.

Тренер признался, что не удивлен результатом «Зенита», так как перед матчем был уверен в победе «Лацио». Он подчеркнул, что итальянцам удалось без труда переиграть сине-бело-голубых.

По словам Петржелы, игра «Зенита» ему не нравится, так как он любит быстрый атакующий футбол, а петербургская команда всегда играет от обороны.

«Как болельщику, мне надоело смотреть игры команды в Лиге чемпионов. Каждый раз хочется верить, что покажут что-то достойное, но получается как всегда. Выступление «Зенита» в Европе — настоящая катастрофа. Завтра надо мной опять будут смеяться друзья, но что тут можно сделать?» — заявил Петржела, слова которого приводит «Чемпионат».