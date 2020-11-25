Лига чемпионов. Прямая трансляция матча «Атлетико» — «Локомотив»

Московский «Локомотив» на выезде сыграет с «Атлетико» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить в Мадриде (Испания) на стадионе «Ванда Метрополитано» сегодня, 25 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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На данный момент «железнодорожники» идут на третьем месте в турнирной таблице группы А, набрав два очка после трех туров. Возглавляет таблицу мюнхенская «Бавария» (9), «Атлетико» (4) — второй, «Ред Булл Зальцбург» (1) — четвертый.