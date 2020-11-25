Итальянский «Лацио» обыграл «Зенит» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Риме и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Голы и лучшие моменты матча можно посмотреть здесь:

В составе победителей дубль оформил Чиро Иммобиле, который отличился на 3-й минуте с передачи Лукаса Лейвы и на 55-й минуте с пенальти, еще один мяч на счету Марко Пароло, отличившегося с передачи Хоакина Корреа на 22-й минуте встречи.

У «Зенита» единственный мяч забил нападающий Артем Дзюба. Он стал лучшим российским форвардом по результативности на групповом этапе Лиги чемпионов.

Набрав всего одно очко в четырех встречах, «Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф. При этом подопечные Сергея Семака еще могут побороться за третье место в своей группе, которое дает право выхода в Лигу Европы.