Петербургский «Зенит» на выезде проиграл римскому «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:3, единственный гол в составе «Зенита» забил нападающий Артем Дзюба.

Форвард отличился в первом тайме, когда «Зенит» проигрывал со счетом 0:2. Дзюба остался недоволен тем, что партнеры редко отдавали ему передачи.

«Ребята, дайте пас! Издеваетесь что ли? – крикнул Дзюба игрокам во время первого тайма. Момент можно было увидеть в трансляции и услышать слова форварда, так как матч в Риме проходил при пустых трибунах.

Напомним, Дзюба стал самым результативным российским форвардом на групповом этапе Лиги чемпионов, мяч в ворота «Лацио» стал для него девятым. На втором месте идет Андрей Тихонов, на счету которого восемь голов. Замыкает тройку Алан Дзагоев, семь раз отличившийся на групповом этапе турнира.