Норвежская лыжная ассоциация объявила, что этап Кубка мира в Лиллехаммере, запланированный на 4-6 декабря, состоится, однако будет проходить в формате национальных соревнований.

Ранее второй этап Кубка мира, который должен был пройти через неделю после первого, был отменен из-за коронавируса. Это решение стало неудобным для национальных команд и создало сложности в плане поддержания формы и перемещений между этапами.

Теперь стало известно, что Лиллехамер всё же готов принять соревнования, но поучаствовать в них смогут только норвежские лыжники, в том числе и те, которые приедут из Руки (с первого этапа Кубка мира). Результаты турнира не пойдут в общей зачет Кубка мира.

Напомним, сезон-2020/21 стартует уже в пятницу, 27 ноября.