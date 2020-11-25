«Зенит» проиграл «Лацио» в Риме и официально потерял все шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Во второй год подряд команда Сергея Семака не выходит из группы. Как оценивать такое выступление?

Если взять за основу мнение, что «этот «Зенит» обязан выходить из группы Лиги чемпионов — только так можно оценивать уровень чемпиона страны последних двух лет», то все, конечно, не очень хорошо. Но если посмотреть на детали, становится понятен неудачный результат сине-бело-голубых.

Бедный Семак: к проблемам атакующих лидеров добавились травмы игроков на других позициях. В игре с «Лацио» тренер уже мог рассчитывать на Малкома, Азмуна и Дриусси, хотя каждый из них пропустил больше месяца и тренировался считанное количество раз в общей группе, но у «Зенита» выпали футболисты в иных амплуа. Перегрузили правого защитника Караваева и хавбека Оздоева — оба просто не выдержали плотной игры без ротации за клуб и сборную. Из Бразилии вернулся травмированным полузащитник Вендел. Коронавирусом заболел левый защитник Круговой.

В результате у «Зенита» не было оптимального выбора на позициях правого защитника и игрока центра поля. На фланг пришлось ставить Далера Кузяева, а в центре действовал Дуглас Сантос, пока (вот напасть!) не сломался тоже. Семак был вынужден перебросить Кузяева в центр, а на позиции правого защитника выпускать Алексея Сутормина. По сути, это был предел кадровых ресурсов «Зенита». На скамейке еще сидели молодые Мусаев и Шамкин, которые закономерно получили свой шанс, когда игроки основы устали.

«У нас очень ограничен выбор состава. В прошлом году была вариативность, защитники у нас еще были. Могли проводить замены и подбирать состав немного по-другому. В этом розыгрыше такой возможности не было», — сказал после матча Семак.

Когда выходишь на выездной матч с сильным соперником в Лиге чемпионов с такими проблемами с составом, то тебя может спасти банальная удача. Там не залетит, здесь залетит. Тут отстоим, а там что-нибудь забьем. В игре с «Лацио» удача отвернулась от «Зенита» уже на 2-й минуте, когда Чиро Иммобиле шандарахнул с из-за пределов штрафной. Еще через 20 минут то же самое сделал Пароло.

«Зенит» сделал себе 0:2, пропустив два гола издали. И даже быстрый ответный гол Дзюбы, хоть и вернул Петербург в игру по настроению, кардинально матч не перевернул. Неосторожный фол Барриоса на старте 2-го тайма — начинай все сначала. Игра была сделана именно в этот момент. «Зенит» хоть и смотрелся, в целом, неплохо, уже проиграл матч ментально. Об этом и сказал после игры Артем Дзюба.

«Обидно: по игре чувствуется, что можно играть с «Лацио». Да, хорошая команда с хорошими исполнителями, любая контратака, даже полумомент – всегда опасно. Но наша проблема в менталитете. первая мысль и первое движение всегда назад, не вперед. Всегда учили нас: первое движение – вперед, назад ты всегда успеешь, а у нас все наоборот. Это все наши менталитет, психология, зажатость, — констатировал после матча Артем.

«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но в борьбе за Лигу Европы все только начинается. Уже через неделю нужно брать реванш у «Брюгге», а затем пробовать обыгрывать дома Дортмунд. Если это получится, евровесна для «Зенита» все-таки будет продолжена. В Бельгии от тренерского штаба «Зенита» вновь потребуется сверх усилие. Четвертую желтую карточку получил Деян Ловрен, а значит, у Семака остался только Ярослав Ракицкий. Чистяков не заявлен, поэтому в паре с украинцем в центр обороны придется ставить молодого Данилу Прохина.