Авербух об Арзамасовой: У нас очень нежные отношения, я надеюсь на их продолжение

Известный продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал об отношениях с российской актрисой Елизаветой Арзамасовой.

«Какое-то время мы встречались, но я достаточно быстро решил снять все вопросы, которые возникали. Всем же хочется пообсуждать, поговорить, а я не собираюсь прятаться или отнекиваться. У нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение», — заявил Авербух в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

Экс-спортсмен подчеркнул, что всегда чувствовал себя счастливым человеком, а сейчас счастлив еще больше.