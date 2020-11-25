Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 13:24,  25 ноября 2020
Фигурное катание
0

Авербух об Арзамасовой: У нас очень нежные отношения, я надеюсь на их продолжение

Авербух об Арзамасовой: У нас очень нежные отношения, я надеюсь на их продолжение
Илья Авербух. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Известный продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал об отношениях с российской актрисой Елизаветой Арзамасовой.

«Какое-то время мы встречались, но я достаточно быстро решил снять все вопросы, которые возникали. Всем же хочется пообсуждать, поговорить, а я не собираюсь прятаться или отнекиваться. У нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение», — заявил Авербух в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

Экс-спортсмен подчеркнул, что всегда чувствовал себя счастливым человеком, а сейчас счастлив еще больше.

Напомним, об отношениях Авербуха и Арзамасовой стало известно после того, как в сеть утекли их совместные фото. Пара не стала отрицать роман, но поначалу воздерживалась от подробностей. Затем они вместе посетили программу «Вечерний Ургант», где рассказали о своих отношениях.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров