Авербух об Арзамасовой: У нас очень нежные отношения, я надеюсь на их продолжение

Известный продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал об отношениях с российской актрисой Елизаветой Арзамасовой.
«Какое-то время мы встречались, но я достаточно быстро решил снять все вопросы, которые возникали. Всем же хочется пообсуждать, поговорить, а я не собираюсь прятаться или отнекиваться. У нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение», — заявил Авербух в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.
Экс-спортсмен подчеркнул, что всегда чувствовал себя счастливым человеком, а сейчас счастлив еще больше.
Напомним, об отношениях Авербуха и Арзамасовой стало известно после того, как в сеть утекли их совместные фото. Пара не стала отрицать роман, но поначалу воздерживалась от подробностей. Затем они вместе посетили программу «Вечерний Ургант», где рассказали о своих отношениях.
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